Gens du voyage à la foire de Lessay, Créances a voté une motion de soutien aux élus de Lessay

Voici l'intégralité de la motion de soutien et de solidarité votée hier soir à l'unanimité par le conseil municipale de Créances, commune voisine de Lessay dans la Manche.

"

Motion de soutien et de solidarité au Maire, aux Elus et au Personnel de la commune de Lessay.

Nous, membres du Conseil Municipal de Créances, réunis le 10 septembre 2013 en mairie, tenons unanimement à exprimer notre total soutien et notre profonde solidarité au Maire, aux Elus et au Personnel de la ville de Lessay à la suite des graves incidents survenus samedi dernier dans le contexte de la Foire.

A ce sujet, nous constatons que, dans les semaines qui précèdent cet événement, une insécurité certaine et ambiante s'instaure et une recrudescence de vols et de dégradations se produit, ce qui est totalement inacceptable.

D'ailleurs, nous rappelons que cette année le club de Créances-Sports et des habitations ont été cambriolés et que des personnes âgées ont été abusées sur la commune.

Devant de tels faits provoqués par l'arrivée importante de gens du voyage, nous demandons qu'à l'avenir, les Pouvoirs Publics et la Gendarmerie mettent suffisamment de moyens en oeuvre pour assurer une surveillance permanente et renforcée sur le territoire impacté par la Foire de Lessay afin de permettre à la population de continuer à vivre en toute tranquilité et sérénité.

"

Le conseil municipal de Créances est composé de : Henri Lemoigne (Maire), Alain Navarre (1er adjoint), Michel Athanase (2e adjoint), Philippe Jean (3e adjoint), Jean-Pierre Maquerel (4e adjoint), Pascal Letouzé (5e adjoint), Sylvain Letouzé (délégué aux sports), Alain Lemoigne (délégué espaces-verts), Philippe Saint-Lô (conseiller majorité), Jacques Regnault (conseiller majorité), Christian Fichet (conseiller majorité), Joel Aubert (conseiller), Sylvie Jean (conseiller), Ghislaine Grisel (conseiller), Philippe Durand (conseiller), Martine Néel (conseiller), Christian Lemoigne (conseiller), Stéphane Lenoir (conseiller), Albert St-Lô (conseiller).