Apple : Les nouveaux iPhone viennent d'être présentés

Depuis que Steve Jobs n'officie plus en tant que PDG d'Apple le rythme de production des produits pommés ne faiblissent pas. La preuve avec les différentes annonces de la conférence de mardi.

D'abord le système d'exploitation IOS a été retravaillé, plus fin, une ergonomie améliorée et un design qui tranche avec ces prédecesseurs. IOS 7 a donc été officialisé devant des dixaines de journalistes entre Cupertino et Berlin.

Les possesseurs d'iPhone et d'iPod Touch pourront mettre leur appareil à jour à partir de ce mercredi 18 septembre.

Rien sur l'iWatch

Les autres grandes nouveautés de cette soirée ce sont les 2 prochains iPhone. Un modèle moyenne gamme, le 5C doté d'un revêtement plastique disponible en différents coloris. Il reprend les mêmes caractéristiques que son petit frère, l'iPhone 5.

Tarif : 599 euros nu pour le modèle 16go.

Le modèle haut de gamme se nomme 5S et embarque désormais un capteurs d'empreintes digitales sur le bouton home, un appareil photo amélioré (focus, zoom et slowmotion). Il sera désormais possible de filmer à 120 images/seconde.

Une nouvelle couleur or est maintenant disponible.

Tarif : 699 euros nu pour le modèle 16go.

On attendait également une annonce sur une hypothétique iWatch, une mise à jour de l'Apple TV ou de nouveaux Mac mais il n'en a pas été question.