Cambriolages à la foire de Lessay, le circuit des sports mécaniques suspend ses activités

David Deslandes et Jean-Claude Lagoude, respectivement présidents des associations de Rallycross et de Camion-Cross de Lessay souhaitent apporter leur soutien "indéfectible" au maire de Lessay Claude Tarin et à l'ensemble du conseil municipal suite aux incivilités qui ont émaillé la dernière édition de la foire Sainte-Croix.

Des "actes inacceptables"

Dans un communiqué de presse commun, les deux présidents, figures du département de la Manche, jugent les actes dont ont été victimes le maire et la secrétaire générale de mairie "inacceptables".

Les deux hommes posent une question : "que font les pouvoirs publics pour contrecarrer et sanctionner ces agissements ?".

Le circuit de Lessay victime de dégradations et de vols

Durant le week-end, les portes d'entrée du circuit des sports mécaniques ont été fracturées ainsi que les portes des bâtiments selon les présidents. Ils indiquent également que le fioul de toutes les machines présentes dans l'enceinte a été volé et que les grillages de protection du site ont été découpés. Ils estiment le bilan financier à 3 000 euros.

Les activités suspendus

Les deux présidents annoncent que les activités, y compris les séances d'essais, sont suspendues "jusqu'à nouvel ordre" sur le circuit.