Orne : ouverture anticipée de la chasse au sanglier

Un arrêté préfectoral vient de permettre l’ouverture de la chasse aux sangliers par anticipation, à partir de samedi prochain 14 septembre pour limiter les dégâts causés par ces animaux aux cultures fourragères. Cette anticipation ne s'applique que sur les massifs cynégétiques de Gouffern et Longny.

Dans ces secteurs, à partir de samedi et jusqu’à l’ouverture générale fixée le 22 septembre, la chasse au sanglier ne pourra être pratiquée qu'en battue avec au moins 8 chasseurs, uniquement dans les cultures et 30 mètres autour, tous les jours entre 9 heures et 19 heures.

Le prélèvement maximal autorisé est de 2 animaux par jour et par équipe, et le responsable de la battue devra déclarer celle-ci au plus tard 24 h avant le jour de la battue (ou 48 h avant si elle a lieu un dimanche) à L’Office National de la Chasse et de la Faune Sauvage (ONCFS), tel : 02.33.67.19.20.