Sortir en région: lundi 9 septembre

CALVADOS

La maison du vélo ouvre ses portes demain à Caen. Un nouvel espace pour tous les amoureux du vélo. RDV de 14h à 18h pour retrouver les conseils de passionnés du vélo. C'est au 54 quai Hamelin ,entre la gare et les rives de l'Orne.



Vous aimez chanter? vous êtes disponible le mardi soir? alors venez rejoindre la chorale de la Communauté de Communes de Bretteville sur Laize. Une bonne soirée d'apprentissage de détente et de bonne humeur est garantie. Inscriptions lors de la répétition le mardi de 20 h 30 à 22 h à l'école maternelle.



Bientôt l'anniversaire d'un jeune proche ? Aurélie, animatrice à la maison d'enfants Pierre Royer , propose aux enfants de venir fêter leur anniversaire à la ferme d'Anctoville le mercredi ou le samedi (demi-journées). Les thèmes sont : les fermiers (découverte et nourrissage des animaux) ; les aventuriers (découverte et promenade avec les ânes) ; des déguisements sont à disposition. Les inscriptions se font dès maintenant, c'est à 7€.

MANCHE

Samedi vivez l'élection de Miss Normandie 2013 à Coutances, salle Marcel Hélie. 14 filles participent au concours avec le traditionnel défilé en robe de soirée et en maillot de bain. Delphine Wespiser Miss France 2012 et de Cindy Fabre Miss France 2005 seront présentes.



Début octobre 2013, le Comité Départemental de Tennis de la Manche offrira 1 raquette à tout jeune de 5 à 11 ans qui s'inscrira pour la première fois dans un club de tennis du département de la Manche affilié à la Fédération Française de Tennis. Cette opération sera réservée exclusivement aux enfants nés entre 2003 et 2009. 800 raquettes seront offertes ? cette opération est valable jusqu'au 24 septembre 2013. 40 clubs du département de la Manche participent à l'opération. Pour connaitre les coordonnées des clubs participant à l'opération, appeler le Comité de la Manche au 02.33.03.97.67 ou consulter le site internet : www.comite.fft.fr/manche



ORNE

Les chevaliers de la table ronde sont à l'honneur dans le Domfrontais ! Dès aujourd'hui et jusqu'au dimanche 29 septembre, ne manquez pas les animations consacrées aux légendes arthuriennes. Une exposition est à voir tous les jours jusqu'au 29 septembre. Les autres animations hors cinéma sont gratuites mais il est est conseillé de réserver à la maison des associations ou l'office de tourisme de Domfront. Ce soir à 18h à l'Ancien Palais de Justice de Domfront, place de la Liberté, venez voir le Conte musical « Excalibur, l'avènement d'Arthur »



BEN L'ONCLE SOUL AND MONOPHONICS reviennent à la Luciole le mois prochain ! Vous verrez, et en avant-première en plus, leur tout nouveau show ! Le soulman avec une petite soeur prise de tête vous fera vibrer le vendredi 18 octobre 2013 à 21h. La billetterie est déjà ouverte, prenez vos places dès maintenant !



Et puis demain soir, c'est la rentrée pour le Quai des arts d'Argentan. À cette occasion, une présentation de la nouvelle saison culturelle est proposée au public, en présence de quelques artistes et ouverte à tous. Le spectacle « Ïopido (ou l'inverse) » sera ensuite proposé, plongeant le public dans l'univers du cirque. RDV à 19h.