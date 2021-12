Vos idées de sorties du week-end du 7 et 8 septembre

Sorties Manche

Ne manquez pas le Week-end du vent à Carolles et Genêts ce samedi et ce dimanche ! Découvrez des sports de glisse et de vent (démonstration, initiation, contest...). Toutes les infos sur www.weekendduvent.com

Tout ce week-end venez faire un tour à la foire Sainte Croix à Lessay ! Jusqu'à dimanche, de nombreux exposants et beaucoup d'animations sont au programme. Retrouvez le programme de la foire, à l'entrée de Lessay ou sur www.lessay.fr

4ème journée de CFA ce samedi pour L'US Avranches. Le 1er affronte le 2e Vitré à 18h au stade Fenouillère (résultats, classements et résultats à retrouver après chaque match ici).

L’Arc Club Saint Lois organise ce dimanche sur son parcours situé rue Valvire le championnat départemental de tir nature. Cette manifestation se déroule toute la journée, ouverture du greffe dès 8h, départ des premiers pelotons dans le bois dès 9h. Les résultats devraient être progammé vers les 18h.

Sorties Calvados

Vous aimez la marche ou la course à pied alors dans ce cas rendez-vous dimanche au centre commercial régional Mondeville 2. C’est l’édition 2013 de la Mondevillaise, une course caritative pour lutter contre le cancer du col de l’utérus. Les infos complémentaires comme le parcours et les photos des éditions précédentes à retrouver sur lamondevillaise.fr.

Si vous aimez les courses de chevaux, RDV ce samedi à l'hippodrome de Caen. Des courses de trot seront proposées la journée avec une retransmission sur internet si vous ne pouvez pas vous déplacer.

Samedi et dimanche, le magasin Décathlon et le Village Oxylane de Mondeville sont heureux de vous accueillir pour une nouvelle édition du Vitalsport. Tout au long de ces deux jours, vous pouvez tester gratuitement plus de 40 sports avec le prêt du matériel nécessaire et des conseils de professionnels. C'est ouvert à tous de 9h30 à 19h samedi et de 10h à 18h dimanche.

Ce dimanche, grande journée VTT à Amayé-sur-Orne avec Xtrem VTT Normandie. Inscrivez vous pour le marathon VTT, la rando VTT ou encore la marche nordique. Toute la journée également, des animations et initiations sont prévues comme le BMX , le VTT trial, du paramoteur ou du quad. RDV dès 8h dimanche. Toutes les infos sur www.xtremvtt-normandie.fr

Sorties Orne

Ce samedi les amateurs de deux roues ont rendez-vous à Alençon pour un super cross en semi nocturne de 13h à minuit. Nouveauté cette année avec un grand show free style avec back flip et circuit minivert pour les enfants. L'entrée est gratuite.

A partir de ce samedi, place à l'Open du tennis club de Bagnoles-de-l'Orne qui s'adresse aux seniors et seniors plus.

C’est reparti pour une nouvelle édition de l’incendiaire autour du plan d’eau de la Ferté-Macé. C’est un événement sportif organisé par les sapeurs-pompiers de l’Orne. Chaque participant recevra un tee-shirt et une housse de chaussures. Le programme complet est à retrouver sur lincendiaire.com

La 36ème Fête de la terre a lieu ce dimanche à Marchemaisons près du Mêle-sur-Sarthe. Au programme une finale de labour, un spectacle humoristique et un labyrinthe de maïs. L'entrée est de 5€, gratuite pour les moins de 12 ans.