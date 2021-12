Le camp d'été des Jeunes socialistes bas-normands a commencé

Le point de rencontre se trouve à Amfreville, dans la baie Salenelles près de Ouistreham jusqu'à dimanche soir. Les échanges et débats ont d'ores et déjà commencé, avec comme thème principal, les élections municipales à venir. L'Europe, l'agriculture et l'union de la gauche seront autant d'autres thèmes abordés.

Hervé Maunoury, tête de liste socialiste à Falaise, Marc Lecerf, maire de Fleury-sur-Orne et Xavier Madelaine, maire d'Amfreville participeront à ce week-end, tout comme Laurent Beauvais, le président de la région Basse-Normandie.