Soul of Warriors 50, association d'Airsoft à La Meauffe (50)

L'airsoft est un loisir ouvert à tous à partir de 15 ans.

Les joueurs sont tous équipés "d'armes" capables de propulser des petites billes qui font office de "balles". Le but est de toucher son adversaire sans se faire toucher.

Règles du jeu

Le jeu est très tactique et est un sport d'équipe très riche en interactions. Il présente par ailleurs l'avantage d'être très complet en demandant un large panel de compétences.

Le but est de réaliser les objectifs d'un scénario fixé en début de partie : prise d'otage, escorte, prise de drapeau ou de bâtiment, élimination individuelle ou par équipe, déminage. Pour réaliser leurs objectifs, les joueurs ont la possibilité d'éliminer temporairement les membres de l'équipe adverse. Le joueur qui se fait toucher par une bille doit crier « OUT » ou « touché ! » (hors-jeu) et retourner dans un poste de vie (point de respawn ou de réinsertion) ou rester hors-jeu pendant une durée déterminée.

Les joueurs peuvent également tenir un rôle : les plus courants sont celui du médecin (possibilité de "soigner" les joueurs éliminés), les ingénieurs, ou encore les snipers.

Étant donné l'absence d'instance supérieure de règlementation en France, chaque équipe ou association locale de joueur adopte son propre règlement. On peut cependant noter des constantes : la limitation de la puissance des répliques et l'utilisation du "OUT" par exemple. D'autre part, le nombre pour ainsi dire infini de variantes possibles pour les scénarios permet une grande variété de styles de jeu. On peut ainsi trouver des équipes axées sur la tactique et le côté réaliste (scénarii inspirés de conflits armés réels) autant que des parties plus axées sur le jeu de rôle (scénarii tournant autour de conflits fictifs, parfois futuristes, ou attribuant des rôles spécifiques à certains joueurs).

Les parties d'airsoft peuvent s'inspirer de périodes de l'Histoire, de la Seconde Guerre mondiale jusqu'aux conflits actuels tel que la guerre en Irak en passant par la Guerre froide. L'airsoft se rapproche ainsi de la reconstitution historique par l'utilisation de répliques et vêtements conformes à l'époque représentée. (source: wikipedia).

A la Meauffe, les membres se réunissent le week-end pour faire des parties. Si vous souhaitez découvrir ce loisir ou adhérer à l'association, vous pouvez vous renseigner par téléphone ou internet:

Président du club : Christian HYVER 06 66 03 47 98

Vice-président: Germain BARRON 06 08 17 56 17

Forum de l'association http://soulofwarriors50.forumactif.net/forum.htm

Pour me communiquer vos idées, écrivez moi à generation@tendanceouest.com ou appelez moi au 02 33 05 32 30