A Caen, la rentrée d'une nouvelle maternelle pas comme les autres

Sept enfants de 2 ans et demi à 6 ans feront leur rentrée ce mardi 3 septembre à la nouvelle maternelle bilingue Montessori. Une école à la pédagogie bien différente de l'apprentissage traditionnel.

"L'enfant a le choix"

"L'idée principale de cette méthode, c'est de laisser à l'enfant le choix d'aller lui-même vers les activités qui l'intéressent, pour qu'il évolue à son propre rythme", précise Géraldine Closs, gérante de l'école. Elle parlera anglais aux enfants. Tout autour de la salle, des petits ateliers et des jeux en bois colorés créés par Maria Montessori, la fondatrice de la pédagogie, rendent plus concrets les maths ou la géographie. Les vertus d'un tel enseignement ? "Les enfants s'entraident, acquièrent davantage de confiance en eux et d'autonomie."

Les génies de demain seront peut-être Caennais !