Roller-derby : les Veuves Noires émigrent

Ce sport de "contact", créé dans les années 1930 mais qui a connu une véritable renaissance dès 2001 aux Etats-Unis, prend la forme d'une course en roller sur une piste ovale. Le but : dépasser un groupe sans sortir de la piste. Si les contacts sont nombreux, tout n'est pas permis, comme l'atteste la présence d'une vingtaine d'arbitres lors d'un match. Autre originalité de ce sport : les tenues des joueuses sont fortement influencées par les modes rockabilly, punk et pin-up.

Un sport détonant.

Nées en février 2011 à Rouen, les Veuves Noires, regroupant une trentaine de joueuses, évolueront cette année au sein du club des Phoenix de Franqueville-Saint-Pierre. “Toutes les filles de l’équipe ont souhaité prendre un nouveau départ en créant une nouvelle équipe avec un nouveau coach”, confie Anne Voituron, l'une des fondatrices de la ligue rouennaise. Et cette année, les Veuves Noires ont un objectif simple : celui d’accumuler les matchs disputés pour progresser un peu plus.

Si vous souhaitez découvrir ce sport, un match d’inauguration aura lieu le 29 septembre à Franqueville (entrée libre) et le 30, l’entraînement sera ouvert à tout ceux qui veulent essayer ce sport. Un autre match est prévu le 15 décembre, organisé en collaboration avec la Ligue contre le Cancer.

Pratique. Les entraînements se déroulent tous les lundis et mercredis au gymnase de la Chataîgneraie, route de Darnétal, à Mesnil-Esnard : 3 heures de Off-Skate (échauffement sans patins) de 19h30 à 20h30 puis Derby de 20h30 à 22h.