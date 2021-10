Les Art’Zimutés, festival où se rencontrent culture, sport et associations, vivra cette année sa 11e édition. Elle se déroulera les 24, 25 et 26 juin dans les dunes de Collignon à Tourlaville.

Cette 11e édition sera celle de la nouveauté : découvertes musicales, de disciplines artistiques originales et initiation à de nouvelles pratiques sportives. Durant ce festival, vous pourrez notamment applaudir : le jeudi : Skanka (vainqueur du tremplin)

Karimouche

Mouss et Hakim (duo issu du groupe Zebda) le vendredi : Jil Is Lucky

EIFFEL

Red Cardell le samedi : théâtre de rue et cirque : la compagnie Casrol Parc, des acrobates et de la poésie

spectacle de clôture : Light Graff et de la musique improvisée

musique : PPFC et Les Couacs Plus d’informations sur www.lesartzimutes.com.