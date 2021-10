Actualité régionale du 29 avril

Le journal régional de 8H00 en écoute intégrale:

le jeudi 29 avril

Une escroquerie géante démantelée dans la région:

Plus de 300 personnes victimes des vendeurs de faux tapis d'Orient et de fausses jades. 9 Personnes ont étaient interpellées mardi après plus d'un an et demi d'enquête de la section de recherche de Caen... Dans le même temps des biens ont été saisis pour une valeur de plus d'1 millions d'euros. L'enquête se poursuit...

Faits divers et en bref:

Une femme de 21 ans est décédée hier d'une chute du 7ème étage d'un immeuble, rue des Bocages dans le quartier des Provinces de Cherbourg. D'après les premières constatations, il s'agirait d'une défenestration.

A Granville, c'est un homme de 33 ans qui a permis d'éviter le drame hier après midi... Ce dernier se baladait sur le Plat Gousset quand il a vu un groupe d'adolescent portugais piégé par la marée montante... Il a donné l'alerte avant lui même d'aller chercher les quatres jeunes filles du groupe qui ne savait visiblement pas nager... Finalement tout le monde est sain et sauf.

Une bombe découverte hier à Saint Lô en plein centre ville... Ce sont des ouvriers qui ont sorti de terre le morceau de 250 kilos datant de la seconde guerre mondiale. Les démineurs sont attendus aujourd'hui pour mettre en place un plan de bataille en vue de la neutralisation de cette bombe.

L'EPR sera bien terminé en 2012 comme prévue. C'est en tout ce qu'affirme le directeur du chantier. Notez que c'est en 2011 que l'on atteindra le pic d'effectif sur le chantier...

Edouard balladur devant la commission d'enquête parlementaire sur l'attentat de Karachi:

L'audition intervient après les révélations du journal Libération dans une affaire reliant l'attentat de 2002 au financement de sa campagne présidentielle de 1995. Un drame qui avait coûté la vie à onze salariés de DCNS Cherbourg. Bernard Cazeneuve, le député-maire de Cherbourg et rapporteur de la commission, regrette toutefois les difficultés qu'il a rencontré pour mener à bien cette mission...

Terrain d'entente à l'usine Bosch de Mondeville:

Les représentants du personnel et la direction de l'usine Bosch à Mondeville ont trouvé un terrain d'entente hier matin. Lundi, la plupart des 850 salariés avaient cessé le travail. Une action qui avait pour but de protester contre la hausse salariale des cadres, le personnel réclamant un rééquilibrage. Hier matin, la direction a proposé une augmentation de 40¤ du salaire de base.

Nouvelle ligne maritime entre Jersey et Carteret.

Bientôt une nouvelle ligne entre Carteret et Jersey. Un bateau, capable de transporter une douzaine de passagers, fera prochainement l'aller-retour entre le continent et l'île anglo-normande. Une initiative de deux cotentinois qui attendent maintenant la livraison de leur bateau qui se trouve pour l'heure en Irlande. La ligne devrait être mis en service d'ici début juin.

Le tour de la Manche cycliste a été présenté hier au conseil général de la Manche:

Il aura lieu entre le 6 et le 9 Mai. Départ de Brecey et arrivée à Granville quatre jours plus tard Jean Baptiste Bancaud...