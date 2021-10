Nouveau single "Break your heart". Premier extrait du nouvel album "Rockstarr" de l'anglais Taio Cruz. Cet auteur, producteur, interprète de 26 ans à déja collaboré avec les plus grands noms tels que Justin timberlake, Britney Spears, Usher ou encore Leona Lewis! Après le succès de son précedent single "Come on girl" extrait de son 1er album "Departure", Taio Cruz revient avec un tube déja numéro 1 aux Etats Unis nommé "Break your heart". Son nouvel album a été écrit, composé et produit par lui meme. Sortie de l'album "Rockstarr" prévue courant 2010.