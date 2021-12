Notre essai auto : l’Octavia, une familale rationnelle

Pour Skoda, que de temps parcouru depuis la sortie de la première Octavia de 1996 ! Cette compacte tchèque, atypique par sa silhouette classique autant que par ses dimensions généreuses, s'imposa dans sa deuxième mouture de 2004 comme le best-seller de la marque.

Des dimensions encore accrues – 9 cm en longueur, 10,8 cm sur l'empattement – l'ancrent désormais dans le gabarit des familiales, évolution logique dictée par le récent renfort, en dessous d'elle, de la Rapid. Cette évolution se combine à un style général rajeuni par quelques nervures saillantes qui animent la tôle d'un modelé séduisant et bien dans l'air du temps. Son ultime prouesse consiste aussi à rester au prix d'une compacte !

Bien conçu

À bord, la garde au toit relevée de 8 mm sur sa moitié postérieure, conjuguée à l'allongement du modèle, débouche sur une belle habitabilité des places arrière… malgré un tunnel de transmission (prévu pour les futures 4x4) qui pénalise l'assise centrale. Au-delà, Skoda s'est attaché à soigner les détails dans le domaine pratique, du compartimentage du coffre par fixations Cargo à la modularité des sièges arrière avec le système Simply Clever, en passant par le grattoir à givre logé au revers du capot de la trappe de carburant.

Reposant sur la nouvelle plate-forme modulaire MQB étrennée par la dernière VW Golf, et rallongée ici pour la première fois, l'Octavia s'avère aussi dernier cri sur le plan technique. Avec un allégement bénéfique, entre 80 et 100 kg sur la version antérieure.

Enfin, si l'Octavia la plus puissante, de 180 ch, reçoit un train arrière multibras, les autres versions étant à barres de torsion, sont plus légères. Bien calibré pour mettre en valeur les qualités dynamiques de l'Octavia, le 1.4 TSi 140 ch sait se montrer souple tout en étant prompt à la reprise.

Le châssis suit avec un égal brio, dans une motricité assurée, sans roulis et avec du confort. Direction directe, bons freins et boîte 6 au levier bien maniable achèvent d'en faire une auto plaisante. Cette homogénéité rare ne se dissout pas vraiment avec son pendant diesel 1.6 TDi 105 ch, même si le plaisir s'édulcore. Mais le couple du TDi délivre un certain entrain, sans surcroît de bruit notable, et dans une sobriété sympa de 6 l./100 sans se priver du pied droit. Au final, l'Octavia confine au sans-faute, et c'est sans doute le plus beau compliment qu'on puisse lui adresser !

Repères

Equipement : Ventilée sur 3 niveaux de finition, la dotation d'équipement joue une certaine générosité sur les versions d'accès, généralisant 7 airbags, un régulateur de trajectoire ESC “multifonction” dernier cri ou une climatisation manuelle. De série ou en option, certaines aides à la conduite sophistiquées contribuent à insuffler une image moderniste à l'Octavia, bientôt déclinée en break Combi.

Un coffre énorme : Proprement énorme, le coffre de 590 litres fait 150 litres de mieux que la moyenne de ses rivales. On y accède par un hayon, plus pratique qu'un couvercle de malle. De surcroît, on dispose d'une vraie roue de secours !

Une chasse efficace au CO2 : L'ensemble des motorisations essence TSi et diesel TDi se présente sous des taux d'émission de CO2 réduits, tous avec Start & Stop et technologie Green Tec, hormis le 85 ch essence de base.

Verdict : 15/20

Sécurité ****

Finition ****

Confort ****

Economie d'usage ***

Séduction/Prix ***