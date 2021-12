Baseball : les Huskies de Rouen sous pression

Mais rien n’est joué, loin de là. Car dimanche dernier, Rouennais et Montpelliérains se sont séparés sur une égalité, une victoire partout. Les Huskies se sont d’abord inclinés 4-1 avant de remporter in extremis le 2e match dominical (3-2).

Solides barracudas

Pour rappel, l’équipe qualifiée pour la finale doit remporter trois matchs. En cas d’égalité 2-2, un cinquième match sera disputé, dimanche, à Rouen. Les Barracudas, qui ont disputé neuf finales depuis 1994 (toutes perdues !), seront difficiles à bouger. Quant à Rouen, les Huskies ont remporté 9 des 10 derniers titres de champion depuis 2003, année d’accession du club au plus haut niveau. Souvenez-vous qu’en 2004, les Huskies avaient été sortis en demi-finale par... Montpellier. Une raison de plus pour redouter ces adversaires, d’autant plus que Rouen jouera en effectif réduit. Becquey, Roy, Lefevre et Dagneau ne sont en effet pas présents.

Pratique. Rouen-Montpellier, stade Saint-Exupéry, samedi 24 août à 17h30 et dimanche 25 à 11h (puis 14h si nécessaire).