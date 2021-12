Formation lunetterie : un bac pro très en vue

Au cours de cette formation, l’étudiant apprendra à évoluer sur les trois principales activités du monteur-vendeur ou du responsable d’atelier. Il devra savoir procéder aussi bien à l’analyse de la vision qu’à la conception et la maintenance des équipements optiques, tout en sachant s’occuper de la gestion commerciale et administrative de l’entreprise. Une diversité de l’activité que l’étudiant découvre lors des 22 semaines de stage qu’il doit effectuer. La formation peut se poursuivre par un BTS opticien-lunetier, dispensé notamment au lycée Marc Bloch, à Val-de-Reuil.

Malgré la crise, le secteur de l’optique et de la lunetterie est en plein boom. En cause, le vieillissement de la population. Une aubaine pour le secteur quand on sait que la vision est un poste de santé pour lequel les Français de plus de 50 ans n’hésite pas à dépenser. Ce qui offre aux jeunes diplômés de vraies perspectives d’embauche après leur formation.