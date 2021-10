La Normandie se découvre

Un programme riche

Le château de Mézidon-Canon (tél. 02 50 93 65 17) organise une animation jeu de piste dans son parc les week-ends et jours fériés, de 14h à 18h pour les enfants de 8 ans. L'Abbaye de Saint-Pierre sur Dives (tél. 02 31 20 73 28) organise également un jeu de piste du lundi au vendredi, de 9h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h30. Gratuit. Le zoo de Jurques (tél. 02 31 77 80 58) propose une entrée enfant gratuite pour deux entrées payantes. L'office du tourisme du pays de l'Orbiquet a mis en place une promenade familiale pour découvrir la petite et la grande histoire de la ville d'Orbec, vendredi 30 avril à 19h45 à l'Eglise Notre Dame d'Orbec. Réservation obligatoire. 3€, gratuit pour les -12ans (tél. 02 31 32 56 68). D'autres opérations à Saint-Pierre sur Dives et Falaise ,sur www. lanormandiesedecouvre.com



