Caen Nord : son entrée désengorgée en 2014

'Nous avons trouvé un consensus avec les communes concernées : Cambes-en-Plaine, Epron, Biéville-Beuville et Saint-Contest”, indique Gérard Leneveu, président de la commission transports, déplacements et infrastructures. Loin d'être une voie rapide - la vitesse devrait y être limitée à 70 km/ h et à 50 km/h par endroits - ce tracé long de 3,6 kilomètres a pour objectif de désengorger l'entrée nord de l'agglomération. Le démarrage des travaux est programmé pour 2014 et le coût global de l'opération est estimé à 25 millions d'euros. Afin d'échanger sur ce projet, deux réunions publiques sont organisées : l'une à Caen le mercredi 5 mai à 20 h au centre d'animation de la Folie Couvrechef et la seconde à Cambes-en-Plaine, vendredi 7 mai à 20 h à la salle des fêtes.



Recevez l'actualité gratuitement S'inscrire