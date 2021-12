Ecrasé par un camion : la justice cherche toujours des témoins

Lundi 19 août, le parquet de Cherbourg recherchait toujours des témoignages pour éclaircir les causes de l'accident qui a coûté la vie à Flavien Lapene, un jeune homme âgé d'une vingtaine d'années samedi 17 août vers 5h15.



Ce jour là, un commerçant qui circulait avec son camion dans la rue du Maréchal Leclerc a roulé sur une masse sombre qui se trouvait allongée sur la chaussée. Le bruit a intrigué deux jeunes qui se sont approchés et ont découvert le corps d'un jeune homme. Immédiatement alertés, les secours n'ont pu que constater la mort de la victime sur place.



Plusieurs hypothèses



Prenant conscience que ce qui était arrivé le matin pouvait être grave, le conducteur du camion a appelé de lui même la police. Entendu en garde à vue, il a reconnu avoir eu un moment d'inattention lorsqu'il circulait sur la chaussée. Ses examens toxicologiques n'ont cependant révélé aucune trace d'alcool ou de stupéfiants.



En formation à la maison Françoise Giroud et résidant au foyer des jeunes travailleurs, la victime, qui allait être père dans trois mois, rentrait d'une soirée passée avec des amis. Au moment où le véhicule lui a roulé dessus, il se trouvait allongé sur la chaussée entre le rond-point de Poole et le FJT.



Ce 19 août, un examen du corps a exclu l'hypothèse d'un choc frontal entre le camion et la victime. Plusieurs pistes restent donc encore à éclaircir pour les enquêteurs. "Il y a plusieurs hypothèses à vérifier", indiquait la substitut du procureur Séverine Delacour. "Etait-il trop ivre pour savoir qu'il était étendu sur la route? A-t-il agit de manière volontaire et voulait-il mettre fin à ses jours? Enfin, il faut déterminer s'il n'a pas été percuté par un autre véhicule avant le camion".



Les analyses toxicologiques dont les résultats sont attendus dans les jours qui viennent et des radios des os de la victime devraient permettre d'en savoir plus.



Le parquet, invite cependant toute personne susceptible de détenir des informations à contacter le commissariat au 02 33 88 76 76.

source : La Manche Libre