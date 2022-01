Ligue 1 : des travaux au stade d'Ornano

Certains sont 'impératifs”, explique Marie-Jeanne Gobert, maire adjointe aux sports, puisqu'imposés par la ligue professionnelle de football. 'Nous allons mettre aux normes la sonorisation autant pour des raisons de confort que de sécurité, pour un coût de 150 000 €. Nous devons aussi augmenter la puissance de l'éclairage du terrain, pour un montant de 245 000 €. Enfin, il nous faut supprimer les grillages autour de la pelouse afin d'améliorer la visibilité et la prise de vue des caméras. Ce dernier point est à la charge du Stade Malherbe pour 60 000 €”.



Jouer la durée

Dès cet été, 25 000 € seront aussi engagés pour la mise en sécurité du parking des supporters et 10 000 € pour la restructuration du vestiaire des joueurs. “Nous ne devons pas laisser notre équipement souffrir de l'usure du temps. Nous devons jouer la carte de la durée en Ligue 1 et de l'embellissement”. La ville projette aussi en 2011 d'acquérir deux écrans géants (1,2 million d'euros). En investissant de la sorte, la municipalité pense déjà également à l'accueil à Caen des jeux équestres mondiaux prévus en 2014.







