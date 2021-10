Tour de la Manche cycliste du 6 au 9 Mai

Qui succédera à samuel Plouhinec vainqueur de l'épreuve l'année passé sur les route du département?

Cette année, il seront nombreux à prétendre au maillot jaune de leader du tour à Granville... 19 équipes* dont 8 figurent parmi les meilleurs de l'hexagone et 3 viennent de l'étranger (2 Belges et une américaine). Plus de 150 coureurs dont quelqu'uns sont promis à un grand avenir à l'image des Normands Arnaud Courteille et Alexande Binet...La décision sera difficile a faire sur un parcours de 573 Km divisé en cinq étapes dont un contre la montre à Vindefontaine petite commune près de Carentan et une arrivée en haut du calvaire de Granville après 4 jour de Course, un parcours difficile qui devrait demander aux coureurs une condition physique importante et offrir aux spectateurs une 46 ème édition de très belle facture.

*20 ème en attente de confirmation...

Le parcours complet à retrouver ci dessous...