Au fil des Cyclades, l'île du Grand Bleu

Patrick Marie Catherine et Mireille Saurat, tout deux Hauts Normands, sont unis dans la vie et soudés par une même passion pour les Iles Cyclades. Depuis quelques années, ils l'expriment chacun avec son talent à travers de petits ouvrages en forme de carnets de voyage, dans lesquels s'entremèlent avec bonheur courts textes poétiques et instantanés pictoraux. Ainsi sont nés trois ouvrages originaux de leurs regards croisés : 'Hellénitudes”, 'Le Livre de Paros” et tout récemment 'Amorgos, l'île aux cheveux d'ange”.

Ce dernier ouvrage au format à l'italienne, nous propose une promenade lumineuse sur l'île du Grand Bleu, agrémenté, comme les précédents, d'une traduction grecque de Chara Skiadelli .



Amorgos, l'île aux cheveux d'ange

Auteur : Patrick Marie Catherine

Genre : carnet de voyage

Edition : Christophe Chomant, 20 €.





