La Mère Michèle, au coeur du Vaugueux

Oui, le nom de famille de Monsieur est breton, néanmoins il s'agit bien de cuisine normande. Et ce n'est pas uniquement le contenu des assiettes qui évoque le pays de Mathilde et Guillaume. Le cadre est également typique : pierres pour la façade extérieure, colombages à l'intérieur.



Plus que généreux

L'établissement accueille les gourmets normands ou venus d'ailleurs sur deux étages. On trouve 20 places au premier et huit au rez-de-chaussée. Les beaux jours arrivent ? pas de panique : la terrasse donnant sur l'ultra-célèbre rue du Vaugueux peut accueillir 16 personnes. Petit par la taille, le restaurant La Mère Michèle se remplit vite. Pensez à réserver. Grand par la nourriture, l'établissement propose le midi, outre la commande à la carte, une formule à 14,90€ entrée-plat ou plat-dessert. À l'honneur, des spécialités tels le parmentier d'andouille, la salade normande, le croustillant au pont-l'évêque et les côtes de veau gratinées au pavé d'auge. L'onglet à l'échalote et sa purée maison ou la salade biquette, plus que généreuse en jambon et chèvre chaud, raviront les palets. Le fondant chocolat aux noix de pécan et le fameuse teurgoule adouciront votre fin de repas.

Pratique : 7 rue du Vaugueux à Caen. Ouvert tous les jours sauf lundi et mardi midi. Tél. 02 31 93 95 13.



Recevez l'actualité gratuitement S'inscrire