Le chalutier en feu a coulé

Le bateau de pêche en feu depuis samedi après-midi au large des côtes normandes, et dont les quatre marins ont été sauvés, a fini par couler, a annoncé la préfecture Maritime de Cherbourg.

Dans la nuit de samedi à dimanche, le remorqueur Abeille Liberté "a ténté à de multiples reprises de maîtriser le feu sans résultat", indique lundi le communiqué de la préfecture maritime. Dimanche, "vers 20h10, le navire de pêche Cygogne a finalement coulé". Il se trouvait alors à 44 milles nautiques (environ 80km) au nord-ouest de Fécamp (Seine-Maritime), a précisé la préfecture.

Le "Cygogne", immatriculé au Havre, avait lancé un appel de détresse samedi vers 15h30, signalant un incendie à son bord, alors qu'il se trouvait à 38 milles nautiques (environ 70 km) au nord-ouest de Fécamp.

Devant l'impossibilité d'éteindre l'incendie, l'équipage s"était résolu à évacuer le navire sur un canot de sauvetage et avait été récupéré sain et sauf un peu plus tard par un hélicoptère de la marine nationale.