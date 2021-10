Sortir en région : Samedi 24 avril

Sortir dans le Nord-Cotentin:

L’A.S. Cherbourg Judo organise aujourd’hui un tournoi à la salle Maurice Postaire. A partir de 13h30, combats des poussins et benjamins et à partir de 18h, combats des juniors et seniors. Combats en poule puis en tableau final, plusieurs clubs peuvent se réunir pour former une équipe.

Dimanche, c’est le relais des 4 châteaux au château des Ravalet à Tourlaville. Au programme : randonnées VTT, VTC, pédestres, Trail PMR et Hand bike.

Ce week-end, c’est la 13e édition de la journée des plantes franco-britanniques au château de Crosville sur Douve à côté de Picauville. Plus de 80 exposants seront présents. Restauration sur place.

A l’Epicentre, à Cherbourg, c’est la soirée « Chauffer dans la Terra ». 4 concerts sont prévus avec des groupes venant d’Angleterre, d’Italie et de la Manche. La programmation du 18e festival « Chauffer dans la noirceur » sera dévoilée au cours de la soirée. 20h30.

Ce week-end se déroule le championnat de la Manche de surf et de longboard à Surtainville. Rendez-vous sur le spot de la Hague.

Sortir dans le Calvados:

Samedi 24 avril, Camélia Jordana sera en showcase et en dédicace à l’espace culturel du E. Leclerc rue Lanfranc à Caen. Entrée libre.

Samedi soir, au Cargö, à 21h, c’est l’Effet Papillons. Concert gratuit de groupes régionaux programmés au Festival Les Papillons de Nuit : Oswando et Fady Melo. Alex & Mass Media participent également à cette soirée concert.

Dimanche, foot en salle à Carpiquet avec la Kia Cup au complexe « Soccer World ». Les matches de poules débuteront à 11h et la finale à 16h.

A Douvres-la-Délivrande, dimanche, 8e journée sportive de l’intercommunalité C½ur de Nacre. Au programme : marche, jogging, rollers, VTT, cyclo. Départ à 8h30 place des marronniers pour les 80 km de vélo. Les autres activités démarreront à 9h au même endroit.

Ce samedi soir enfin, c’est le retour du cabaret de Venoix. Concert du duo Nina Crayon et en première partie, Christophe Bell ¼il. Chansons françaises. A partir de 20h à la maison de quartier de Venoix.

Sortir dans le Centre et le Sud Manche:

Ce week-end, c’est la foire aux bulots à Pirou. Au programme samedi : puces nautiques, soirée sous chapiteau et spectacle des Encombrants.

Dimanche : vide-grenier, spectacles avec Les P’tits Loups du Bingard, les groupes Al’West et Jet Blast et projection du film « Océans ». Et sur l’ensemble du week-end : vente de produits de la mer, de produits régionaux, camp viking drakkar, fête foraine. Entrée gratuite, plus d’infos sur ville-pirou.fr

Samedi, à partir de 21h, concert de Drytown Project et de Claddagh à l’aquarium à Saint-Lô.

La troupe « Les trois coups », lauréate du premier prix du festival des Marais, donnera ce soir une représentation à l’espace culturel de Lessay, à partir de 20h30 ce samedi.

Ce week-end, Le Lion Club de Granville organise un festival de théâtre amateur au théâtre de l’Archipel. Le samedi vous sera présenté la pièce « La vie sexuelle des champignons de Paris » par la troupe « Le Feu aux Planches » et le dimanche « La bourrique et le Canasson », « Bonnes vacances » et « Petits Potins sur le Banc » par la troupe « Les Joyeux Farfelus ». 10¤ pour les adultes et gratuit pour les moins de 12 ans.

Ce dimanche aura lieu le 13e slalom automobile de Lessay, sur le circuit de karting. Plus de 90 participants sont déjà inscrits. Buvette et restauration sur place.

De l’équitation ce week-end ; le Grand prix de Brécey est organisé à la Martinière. Plusieurs concours de saut d’obstacles sont prévus dont un Pro 2 Grand Prix le dimanche.

En ce moment, à Carentan, c’est la fête foraine. Vous pourrez en profiter encore jusqu’à dimanche.