Edouard Mendy, le gardien de l'AS Cherbourg, s'est blessé lors de la rencontre victorieuse face à l'Académie Drogba (4-1), mardi 31 juillet. Résultat : une fracture de l'annulaire droit.

Il devrait être absent pendant plus d'un mois et demi, après 3 semaines de plâtre et plusieurs semaines de rééducation. C'est Nicolas Radovic qui devrait prendre la relève pour le début du championnat.