Ce week-end vivez au rythme des médiévales de Domfront

Les Médiévales de Domfront auront lieu cette année du 2 au 4 août 2013. Cette nouvelle édition coïncidera avec le 20e anniversaire de l'association organisatrice.

Les Médiévales attirent beaucoup de monde et un public de plus en plus large.

Venez ripailler festoyer et laissez-vous porter par un tourbillon enchanteur.

Au menu : spectacles de rues, campement médiéval, spectacle de feu, tournoi de chevalerie.

Près de 80 artistes animeront les rues médiévales de Domfront.

Ecoutez Marie Laure, secrétaire organisatrice de l'association en charge des Médiévales.