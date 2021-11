Ou jouer à Tarzan dans les parcs d'accrobranches du Calvados ?

Equipé d’un baudrier et de mousquetons, les sensations n’en sont pas moins vertigineuses. C’est laussi ’occasion d’un bon moment en pleine nature et souvent en bonne compagnie ! Le long des différents parcours, vous pourrez tutoyer les cimes et côtoyer les oiseaux.

Nouveau : Eole aventure

Ouvert en juin dernier à Touffréville, près de Caen, Eole aventure offre la possibilité de suivre un parcours acrobatique en forêt sans baudrier, ni ligne de vie… C’est un filet tendu entre les arbres qui vous réceptionnera comme un immense trampoline si vous chutez ! La parcours, dès 7 ans, dure 1h30. Tél. 07 81 40 11 37.

Beauregard Aventure Caen

Situé dans l’enceinte du château de Beauregard, le parc dispose de neuf parcours allant du niveau “baby” dès 2 ans au niveau avancé “extrême”. Tyrolienne, cochon pendu et ponts de singes sont au programme dans un très bel environnement à deux pas du canal de l’Orne.

Tél. 06 07 63 01 31.



Beauregard aventure Sud

Homologue du parc caennais, il se trouve près de Falaise et propose lui aussi sept niveaux. Ici, la grande tyrolienne, à 20 mètres du sol, survole une falaise. Gros frissons à la clé !

Tél. 06 99 83 97 98.



West Aventure

A Reviers et sur une superficie de 8 hectares, les sept parcours ont l’originalité de pouvoir s’effectuer en nocturne le premier vendredi de chaque mois.

Tél. 06 73 72 44 69.



Le val des cimes

Dans le plus grand massif calvadosien, près de Pont-l’Evêque, le parc met à disposition neuf parcours pour “dépasser vos limites” sur les sauts de Tarzan et cordes lisses. (Tél. 02 31 65 49 96)



Bayeux aventure

Près de Bayeux, le parc possède 6 parcours dont un de découverte pour les tout-petits.Tél. 06 24 11 18 16.