Sortir en région du vendredi 23 avril

Gabie & Co sera en concert aujourd’hui à 17h30 à l’espace culturel de Leclerc à Bayeux. Elle vient présenter son nouvel album folk en anglais. Elle sera également en concert samedi, à la Halle aux grains, toujours à Bayeux, à partir de 20h30.

Ce soir, à 20h30, concert de "Drôle de mine" et du groupe "Maureen" à la salle Imagin’arts de Querqueville. L’achat des places peut se faire au secrétariat de la mairie ou sur place, une demi-heure avant le début du concert.

A Saint-Lô, aux Ateliers Arts-Plume, Max vous présente son one man show, "Max trace sa route". Le début de la soirée à 20h30.

A partir de 20 heures à La Halle, à Vire, un spectacle de danse orientale vous est proposé par la compagnie Nejma.

Au QG de Cherbourg, concert d’un groupe de world musique, Les Dièses. Et au QG de Saint-Lô, concert dub électro avec Mukti, un groupe originaire de Bretagne.

Demain, Camélia Jordana sera en showcase et en dédicace à l’espace culturel du E. Leclerc rue Lanfranc à Caen à partir de 16 heures.

Toujours demain, il y aura du football en salle à Carpiquet avec le déroulement d’un tour qualificatif de la Kia Cup au complexe "Soccer World". Les matches de poules débuteront à 11 heures et la finale à 16 heures.

Ce week-end, c’est la foire aux bulots à Pirou. Au programme samedi : puces nautiques, soirée sous chapiteau et spectacle des Encombrants. Dimanche : vide-grenier, spectacles avec Les P’tits Loups du Bingard, les groupes Al’West et Jet Blast et projection du film "Océans". Et sur l’ensemble du week-end : vente de produits de la mer, de produits régionaux, camp viking drakkar, fête foraine. Pour plus d’informations, rendez-vous sur ville-pirou.fr

Ce dimanche aura lieu le 13e slalom automobile de Lessay, sur le circuit de karting. Plus de 90 participants sont déjà inscrits. Buvette et restauration sur place.

Enfin, ce week-end également se dérouleront les parcours du coeur en partenariat avec la Fédération Française de Cardiologie. Il s’agit de diverses activités sportives que vous pourrez pratiquer, comme par exemple la marche à pied, le roller, le VTT ou la course à pied. Dans la Manche, rendez-vous à Flamanville ou à Saint-Martin d’Aubigny. Dans le Calvados, vous pourrez vous rendre à Bénouville, Dives-sur-Mer, Frénouville, Hérouville Saint-Clair, Ifs, Ouistreham et Vire.