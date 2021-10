GOSSIP est l'OVNI musicale et esthétique des années 2000. Trio punk américain formé autour de l'improbable chanteuse Beth DITTO... qui multiplie les confessions publiques -entre autres- sur son poids. En 2009, GOSSIP signe avec la major sony BMG et sort l'album "Music for Men": un carton commercial. Cette semaine vous découvrez, sur Tendance Ouest, un nouvel extrait de cet album "Love long Distance". J'aime l'orchestration efficace et l'énergie vocale sans complexe de Beth.