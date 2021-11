Au fil de la Seine, Caudebec vaut vraiment une visite

En suivant les suggestions de l’office de tourisme le visiteur peut parcourir librement en 1h30 les principaux sites historiques de la ville. Jadis connue pour son mascaret - vague monumentale de la marée haute - c’est aujourd’hui en toute quiétude que l’on peut emprunter le cours de la Seine à bord de kayaks lors de sorties organisées par le club nautique local et le département.

Pour les amateurs de marche à pied, les randonnées nocturnes proposées par l’Office de Tourisme Caux Vallée de Seine, permettent de profiter à la fraîche d’animations surprises et de moments conviviaux au départ de St Maurice d’Etelan ou de Tancarville. Une nuit des papillons y est d’ailleurs proposée. Au cours de celle-ci, un guide du Parc des boucles de la Seine révèle les secrets de cette faune méconnue.

Franchir la seine

Au célèbre Pont de Normandie, champion du monde de portée lors de son inauguration en 1994, on découvre les étapes de sa construction et comprend l’agencement de la structure. Une fois le pont passé, le promeneur rejoint le village d’Honfleur miraculeusement préservé des désastres de la guerre. Devenue cité des peintres depuis Boudin, Jongkind et Monet, Honfleur et ses pittoresques quais du grand bassin ne cessent d’attirer les artistes. Le musée Boudin, un des plus anciens d’Honfleur permet de découvrir les courants artistiques inspirés par les lieux. Pour compléter cette visite,le musée d’ethnographie et ses riches collections renseignent sur le mode de vie d’antan.

Pratique. www.tourismecauxseine.com, www.pnr-seine-normande.com, www.ot-honfleur.fr

A voir dans les environs

L’abbaye de Fontenelle. Le frère Magnier livre les secrets du calvaire gothique de l’église paroissiale et de la mise au tombeau de l’église abbatiale.

Pratique. Samedi 3 août, 10h ou 14h30 , à Saint Wandrille, Tarif 5€. Tél. 02 32 70 46 32.

Rallye de la maison du parc. Dans une ambiance familiale, le rallye permet de découvrir les collections d’objets relatifs aux modes de vie des temps jadis.

Pratique. Mardi 27 août , à 14h30, Maison du parc, à Notre-Dame de Bliquetuit. Entrée libre. Tél. 02 35 37 23 16.

Visite du théâtre antique de Lillebonne. Ancienne capitale du Pays de caux à l’époque gallo-romaine, Lillebonne conserve de nombreuses traces de ce passé glorieux, exhumées lors de fouilles archéologiques.

Pratique. Ouvert tous les jours, visites à 11h et 15h, Musée de Lillebonne. Tarif 1,80€. Tél. 02 32 84 02 07.

Musée Alfred Canel. Ici vécu un homme de lettre, ardent défenseur de l’école laïque et bibliophile averti. On découvre sa maison du XIXe et son cabinet de travail.

Pratique. Ouvert mercredi et vendredi 14h-18h, samedi et dimanche 10-12h30 et 14-18h, à Pont-Audemer. Tél. 02 32 56 84 81.

La route des chaumières en vallée de Seine. A proximité de Quillebeuf, partez sur la route des chaumières - vieilles masures faites de torchis et de chaumes - pour une balade en plein cœur du bocage.

Pratique. Dépliant touristique téléchargeable gratuitement sur www.normandie-accueil.fr/La-Route-des-Chaumieres

Maison Satie. Le compositeur avant-gardiste mort dans la misère laisse une œuvre étonnante et décalée. Celui qu’Alphonse Allais surnommait Esotérik Satie se dévoile à travers une scénographie amusante.

Pratique. Ouvert tous les jours de 11h à 18h, à Honfleur. Renseignements au 02 31 89 11 11.

Promenades en bateau. A bord du Jolie France, partez découvrir le Pont de Normandie et l’embouchure de la Seine pour une promenade d’une heure trente.

Pratique. Tous les jours, 11h30, 14h30 ou 16h30, à Honfleur. Tarifs 5/9,5 €. Infos. 06 71 64 50 46.

Mariez nature et culture

Quelques idées de visites en bord de Seine :

. Guinguette en caux (1), jeudi 15 août, à Caudebec-en-Caux, balade, marché et orchestre, entrée libre. Tél. 02 32 70 46 32

. Musée Victor Hugo (2), dans l’ancienne demeure des Vacquerie, dont le fils Charles épousa Léopoldine, la fille du poète, le visiteur découvre un Hugo intime. Tél. 02 35 15 69 22

. Château d’Etelan (3), jusqu’au 31 août ouvert du samedi au mardi, de 15h à 19h, à Saint-Maurice-d’Etelan. Tarifs 4/5€. Tél. 02 35 39 91 27.

. Abbaye du Valasse (4), fondée au XIIe siècle, l’abbaye cistercienne connaît son apogée au XIVe. Des visites guidées permettent d’en découvrir l’histoire pleine de rebondissements.

. Circuit Portus tutus (5), au départ de Vieux port, circuit de randonnée : une heure de balade entre bois et bocage, gratuit, www.normandie-accueil.fr

.Réserve nationale des Mannevilles (6), les mercredis, à 14h, 3h de balade à la découverte du Marais Vernier, Tarif 3€, 02 35 37 23 16

.Château de Tancarville (7), à partir de 10 personnes sur rdv. Tarif 3,5€. Tél. 02 35 39 75 12.