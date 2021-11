Dans les parcs d’accrobranches, on peut tous jouer à Tarzan

L’accrobranche connaît un fort engouement. Activité physique et conviviale, elle permet, le temps dd’atteindre les sommets des arbres en toute sécurité. Equipé d’un baudrier et de mousquetons, les sensations n’en sont pas moins vertigineuses. C’est laussi ’occasion d’un bon moment en pleine nature et souvent en bonne compagnie ! Le long des différents parcours, vous pourrez tutoyer les cimes et côtoyer les oiseaux.