Série humoristique : Hérouville amuse la toile

En ligne depuis le début juillet, le premier épisode a déjà été visionné à près de 4 000 reprises. Un second sera diffusé à la fin du mois d’août.



Place à l’auto-dérision

“Le tournage a déjà été effectué ; l’heure est au montage”, précise Raouf Brahmia, chef de projet au service jeunesse de la mairie d’Hérouville, qui supervise le projet au sein des ateliers Carré Bleu. “Ces ateliers sont un espace d’animation dédié à accueillir les jeunes initiateurs de concepts culturels, afin de leur offrir les moyens et l’accompagnement nécessaire à la réalisation de leur projet”.

Les initiateurs de cette série de films courts, basée sur une idée originale d’Amine Nhari et Sammy Casa, cherchent déjà de nouveaux acteurs et meneurs de projets, afin de passer la main. Les épisodes traitent du quotidien, tout en véhiculant des idées positives, jouant notamment sur l’autodérision.