"Assassin’s Creed IV" : bande-annonce de 13 minutes

Le trailer montre des scènes entières du jeu dévoilées la semaine dernière sur la narration du directeur de jeu Ishaf Asmail.

Cette fois, l'extrait présente le jeu en continu, dans le but de donner aux joueurs l'impression qu'ils sont aux commandes.

Edward, qui est l'ancêtre de plusieurs personnages introduits dans le jeu "Assassin's Creed III" sorti en 2012, est un pirate habile grâce auquel les joueurs peuvent exceller dans le domaine de la guerre maritime, faire l'ascension rapide de ruines anciennes, faire l'expérience du combat rapproché, du vol et du pillage d'objets et de cargos.

Contrairement à de nombreux personnages de la série, Kenway est décrit comme un homme plutôt contre les idéaux des Assassins.

Les joueurs ont d'ailleurs accès à plusieurs missions alternatives qui aident à la renommée, la fortune et la puissance navale de Kenway, ainsi que des opportunités d'aider son équipage à apprendre de nouveaux chants de marins, avec toutes les chasses au trésor, les améliorations du navire et les meurtres impérialistes.

"Assassin's Creed IV" est prévu pour la semaine du 29 octobre sur Xbox 360 et PlayStation 3. Des versions sur Xbox One et PlayStation 4 sont prévues à la sortie des consoles, avec un équivalent PC à venir dans la même période.