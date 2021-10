Sortir en région du jeudi 22 avril

A partir de 19 heures, au centre chorégraphique de Caen, vous pourrez assister à la répétition publique de la nouvelle création d’Alain Buffard, "Tout va bien". Ce spectacle se déroulera à la Halle aux Granges et l’entrée est gratuite.

L’écume des films propose au Cinémoviking de Saint-Lô la diffusion du film "Soul Kitchen" à 20h30. Cette comédie allemande a reçu le prix spécial du jury à la dernière Mostra de Venise. Pour tout renseignement, vous pouvez vous rendre sur ecume-desfilms.fr.

A Bayeux, ce soir, à 20h30, l’association Table Ronde organise le concert d’André Lafitte et du groupe The Yavin Experience à la Halle aux Grains à Bayeux. C’est un concert familial dont les bénéfices iront aux "Voiles de l’espoir". L’entrée est fixée à 10 euros et est gratuite pour les moins de 12 ans.

Au QG de Cherbourg, ce soir, c’est la Folle Nuit. Vous y trouverez des Drag Queens, des cadeaux pour adultes et un DJ de l’Artistes Club. Et au QG de Saint-Lô, c’est la Nuit du Chocolat avec DJ Gourmand et chocolats à volonté. Les entrées sont gratuites.

Au bar l’Orient Express de Caen, c’est une soirée salsa qui vous est proposée ce soir, à partir de 21 heures.

A partir de 21 heures, au VIP à Saint-Lô, concert Jazz, Blues et Swing avec la venue du duo "Le piano Bar".

Samedi 24 avril, Camélia Jordana sera en showcase et en dédicace à l’espace culturel du E. Leclerc rue Lanfranc à Caen. L’entrée est libre.

Toujours samedi, Le Boxing Club Granvillais organise un grand gala à Granville avec deux combats professionnels et plusieurs combats amateurs. Pour plus d’informations, vous pouvez contacter le 06 42 94 24 36.