Tout le savoir-faire dans un coupé

Ceux qui veulent nous faire croire que l'automobile n'est qu'un moyen de déplacement se trompent. Car la 'belle voiture” a encore droit de cité. Peugeot, qui vient d'entamer la redynamisation de son image de marque en vue de consolider sa présence dans le monde, s'offre un nouvel étendard avec un inédit coupé 2+2, la RCZ.



Un modèle “hors série”

Tout droit sorti de l'imaginaire créatif des concept-cars, ce nouveau modèle “hors série” condense en effet sur lui les valeurs essentielles du “plaisir automobile”, dont les ingrédients s'attachent à conjuguer la beauté des formes à un brio routier revendiqué. Mais sans pour autant se montrer déraisonnable en matière d'émissions de CO2, avec 139 g/km pour l'attractive version diesel 2.0 HDI de 163 ch, également munie d'un filtre à particules.

Avec ce splendide coupé, Peugeot tente aussi de défier les “belles Allemandes” sur leur pré carré, en brandissant un style qui tire sans vergogne une partie de son inspiration esthétique de l'Audi TT, au travers du traitement de la poupe et du pavillon en arc de cercle. Elle affiche néanmoins son style propre, qui tient à une face avant pleinement caractéristique des Peugeot, des arches de pavillon habillées de métal, et d'un épaulement des ailes arrière qui la démarquent assurément bien de sa référence. Sans oublier la grande lunette arrière à double bossage, propice à la réduction de la traînée aérodynamique. Un petit aileron mobile, façon Porsche, se lève au-delà de 85 km/h pour donner de l'appui. Mais on peut aussi le déployer par une commande électrique afin de l'exhiber plus souvent !

L'habitacle ne déçoit pas non plus avec son ambiance sportive, qui tient notamment aux sièges avant très enveloppants favorables à une bonne position de conduite. Les dossiers s'affaissent pour donner accès à deux places d'appoint susceptibles de bien dépanner et qui se rabattent aussi pour agrandir un coffre déjà de bonne taille. Reposant sur la plate-forme de la 308, la RCZ se montre passablement plus incisive grâce à ses trois motorisations. Aux deux 1.6 THP joufflus répond un 2.0 HDi qui cache bien son jeu en s'abstenant de toute sonorité identifiable “gazole” ! Et son bon couple de 340 Nm entraîne facilement le coupé Peugeot à des allures de sportive. Mais sans pour autant se départir d'un confort d'amortissement qui inscrit l'auto dans l'esprit “grand tourisme”.



REPERES

Un châssis sophistiqué : La RCZ se démarque de la 308 par une rigidité renforcée, des voies élargies, des pneus généreux (235x45) chaussant des jantes de 18 pouces minimum, ainsi qu'un centre de gravité abaissé. En outre, la RCZ la plus puissante bénéficie d'un train avant remanié au niveau des pivots et d'une barre anti-rapprochement intérieure.



Une seule finition et des options : A l'instar des “premium” allemandes, la dotation en équipements de série est standardisée sur la RCZ. Mais plusieurs types d'option sont proposés pour l'apparence (sept jantes alu différentes, arches noires ou sable, étriers de frein noirs, etc), le confort (système hifi signé JBL et packs dédiés) ou la personnalité (adhésifs de carrosserie).



Prix : essence 1.6 THP 156 ch à 27.400 €. Diesel 2.0 HDi 163 ch à 29.900 €.



Verdict : 16,5/20

Sécurité ****

Finition ****

Confort ***

Economie d'usage ***

Séduction/Prix ***







