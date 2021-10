Les charcuteries, pensez-y !

Salade Caesar, saucisson sec et andouille

Pour 4 personnes



24 fines tranches de saucisson sec, 12 fines tranches d'andouille, 3 sucrines (petites salades),4 pommes de terre nouvelles, 3 tomates grappe, 1 carotte; 8 cœurs d'artichauts marinés; 2 c. à soupe de pignons de pin, 1 gousse d'ail pelée, 1 œuf, 2 c. à soupe de jus de citron, 5 c. à café de moutarde forte, 4 c. à soupe d'huile d'olive, 30 g de parmesan, sel, poivre

Versez l'ail, l'œuf cru, le jus de citron, la moutarde et le parmesan dans le bol du mixer. Réduisez en purée puis ajoutez l'huile d'olive. A nouveau quelques tours de mixer. Mettez au froid.

Pendant ce temps détachez les feuilles de salade, lavez et essorez-les. Déposez les pommes de terre dans une casserole d'eau froide salée et portez à ébullition. Laissez cuire 10 minutes et égouttez. Pelez les pommes de terre et coupez-les en rondelles. Pelez la carotte et râpez-la. Coupez les tomates en quartiers. Egouttez les cœurs d'artichauts.

Sur 4 assiettes, répartissez les feuilles de salade puis ajoutez les rondelles de pommes de terre, les quartiers de tomates, les cœurs d'artichauts.

Déposez les tranches de saucisson, les tranches d'andouille et les carottes râpées. Saupoudrez de pignons de pin. Ajoutez la sauce et servez aussitôt.







