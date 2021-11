Ingrédients



400g de fruits rouges mélangés : fraises, framboises, cassis, groseilles

1 verre à liqueur d’alcool de framboise

300 g de quatre-quarts long

150g de sucre en poudre

5 feuilles de gélatine

3 cuillères à soupe de fromage blanc

3 petits-suisses

2 sachets de sucre vanillé





Mode d'emploi

Réservez quelques fruits pour la décoration.

Lavez et équeutez les fraises, lavez et égrenez les groseilles et le cassis. Coupez les fraises en morceaux. Faites cuire les fruits en compote 10 mn à feu vif avec 100 g de sucre.

Ajoutez l’alcool de framboises.

Faites ramollir la gélatine dans un bol d’eau froide, égouttez-la en la pressant entre les mains et faites-la fondre, hors du feu, dans la compote chaude. Mélangez et laissez refroidir.

Battez les petits-suisses avec le fromage blanc, le sucre restant et le sucre vanillé.

Chemisez un moule à cake de film alimentaire. Coupez le quatre-quarts en 12 tranches et disposez-en 6 au fond du moule, ajoutez la compote, puis le mélange au fromage blanc. Recouvrez avec les tranches de gâteau restantes.

Couvrez et mettez 12 heures au réfrigérateur. Au bout de ce temps, démoulez et décorez avec les fruits réservés.