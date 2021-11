Mont-Saint-Michel : un millier de pélerin dans la baie

Des catholiques de toute la France et de tous les âges ont participé mardi 16 juillet au 67e pélerinage diocésien entre Genêts et le Mont-Saint-Michel. Ils ont marché ensemble 7 kilomètres à travers la baie, jusqu'au Rocher.

A leur arrivée au Mont-Saint-Michel, les pèlerins ont assisté à la messe de l'Église Saint-Pierre et à l'église abbatiale avant de pique-niquer.

Depuis 2008, le pèlerinage diocésain se déroule en même temps que le festival 13e siècles Entre Ciel et Mer qui a pour but d'interpeller les visiteurs sur la nature et l'identité spirituelle de Mont-Saint-Michel.