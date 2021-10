SM Caen: Interview Tony PERRETTE

Toute la journée, les différentes émissions de Tendance Ouest sont en direct du Stadium rue Pémagnie à Caen.



A partir de 19H00 ce soir, magazine spécial SMC avec Thibault et Sylvain Letouzé et à 20H30, retransmission en direct du match Caen-Nîmes en direct sur notre antenne et à suivre en live texte sur tendanceouest.com





