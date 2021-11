Philippe Gosselin élu secrétaire de la commission des Lois de l’Assemblée Nationale

Il siégera ainsi au sein du bureau de cette commission importante de l’Assemblée.

Satisfaction de Philippe Gosselin, qui dans un communiqué, y voit "une reconnaissance par ses pairs de sa présence active au sein de la commission" et la "reconnaissance, également, de l’important travail législatif accompli depuis le début de son second mandat".

On pense notamment à son implication contre la loi sur le mariage pour tous, et plus récement, sur la loi contre le cumul des mandats.