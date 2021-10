Soutenez le stade Malherbe toute la journée sur Tendance Ouest!

Vous êtes les acteurs de cette journée, vos réactions à tout moment en laissant vos commentaires sur cette page!

Les interviews de la journée à retrouver sur les pages suivantes:

L'Expresso est en direct ce matin de nos studios caennais entre 6H et 11H, Avenue du 6 juin.Hits&Compagnie et Generation Tendance entre 11H et 18H se dérouleront en direct du Stadium rue Pémagnie.A partir de 19H, émission spéciale puis match en direct avec Thibault Deslandes et Sylvain LetouzéA retrouver toute la journée sur Tendance Ouest, des interviews de joueurs, de responsables du stade Malherbe pour tout savoir sur les enjeux de cette rencontre.Journée avec Adélic Communication - Agence de communication et Les Maisons Février - L'adresse d'un grand constructeur