Chasse au trésor en Normandie

Les énigmes emmèneront les participants aux quatre coins de Normandie, à la recherche des toiles d’Emile, joaillier et peintre à ses heures, ami des impressionnistes et confident de Berthe Morisot.

Trouvez ces toiles et vous découvrirez les indices dissimulés au dos de ses œuvres. Indices qui mèneront à son chef d’œuvre : un médaillon en or, décoré de pierres précieuses. Pour le trouver, le chemin s’annonce semé d’embuches, car l’expédition se décompose en cinq chasses au trésor, chacune permettant de récolter des indices et même une perle, pour le gagnant de chaque épreuve.

Pratique. Départ de la première chasse au trésor samedi 13 juillet, à 10h30. Toutes les informations sont disponibles sur www.perlesdenormandie.com.