Le livret A est-il un placement rentable?

Le livret A a été crée en 1818, depuis cette date il n'avait jamais atteint un niveau de rémunération si bas, 1.25%. Le livret A est le placement préféré des français, il y a à ce jour près de 40 millions ouverts pour près de 186.6 milliards d'euros déposé sur ces livrets.

Le taux du livret A évolue tous les 3 mois selon une méthode de calcul sensé compenser l'évolution de l'inflation. Le problème est que l'indice des prix à la consommation s'élevait à 1.5% au 1er mars 2010 alors que la rémunération du livret A reste constante à 1.25%. En clair, cela signifie grossièrement que vous "perdez de l'argent" virtuellement en plaçant vos épargnes sur un compte livret A à ce taux de rémunération.

Cependant, le livret A est un placement sûr et sans engagement. Il est possible de retirer les sommes placées à tout moment et sans motif ni pénalité ce qui n'est pas le cas de tous les placements.

Enfin, le livret A est un levier de financement essentiel de la construction de logement sociaux en France comme nous l'explique Vincent Kempf, responsable du marché des particuliers au Crédit Agricole Normandie dans cette interview Hits & Compagnie.