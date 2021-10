Une vingtaine d'enfants blessés sur l'A84

Un camion et un car transportant une trentaine d'enfants originaires de la région parisienne sont entrés en colision ce vendredi 16 avril vers 14h30, près de l'aire de Gouvets, sur l'A84. D'importants moyens de secours ont été déployés sur place. Une vingtaine d'enfants auraient été légèrement blessés. Ils ont été transporté vers le camping de Pont-Farcy pour y être soignés. Sur l'autoroute, le camion a endommagé la glissière de sécurité sur plus de 80 mètres. Des dépanneurs sont attendus pour dégager les véhicules. L'accident provoque en tous cas de grosses perturbation sur le trafic. On dénombre entre 4 et 5 km de bouchons dans le sens Rennes-Caen et on ne circule que sur une voie.

