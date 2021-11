Amiante : plus de 500 salariés poursuivent en justice le Port de Rouen

Plus de 500 dockers et grutiers du port et de ses sociétés de manutention attaquent leurs employeurs devant la justice pour "préjudice d'anxiété". Ils ont travaillé à l'époque où la poussière d'amiante n'épargnait ni les cales des navires, ni leurs cargaisons.