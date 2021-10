Le concert du mois à Bréhal : Vincent Gaffet et le tram des Balkans

Vincent Gaffet:

Des lunettes ébouriffantes, une énergie contagieuse : Vincent Gaffet distille son plaisir d’être là. Après s’être fait connaître comme le Petit diable dans un champ de coquelicots (titre de son précédent spectacle), Vincent nous présente sa toute nouvelle création, Coton, dans laquelle la douceur sautille sur des airs pimentés et endiablés. Ses fidèles musiciens s’y jettent cordes et cymbales et ça ne fait que du bien ! Les mélodies s’agrippent aux oreilles et on se surprend à les fredonner en allant faire ses courses au marché. Les chansons sont fraîches et acidulées ; avec un petit goût de piment qui arrive après. Ça râpe ou ça chatouille le palais. La légèreté apparente n’est que le papier d’emballage d’un propos tout particulier dont le petit plaisir est de constater que rien ne se passe tout à fait comme prévu : la cuisine se transforme en garçonnière gastronomique, les chinois débarquent à l’Ile de Ré et le diable s’invite dans le lit…

Tram des Balkans:

« Ces cinq musiciens-chanteurs nous invitent à bord de leur tram’ en partance pour, une contrée imaginaire et pourtant bien réelle à la croisée des chemins des musiques d’Europe centrale. Qu’il soit tzigane ou klezmer, le swing des balkans est porté ici à son plus haut niveau de plaisir et de fête, et part en tout sens, ceux de la danse et de l’humour de préférence. Tram des Balkans est avant tout un groupe de scène qui vit chaque instant du concert comme s’il devait être le dernier, avec une rare vitalité. » J.L.Caradec, La Terrasse, mars 2008.