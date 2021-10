La colère en question

Les questions abordées sont celles du conditionnement, de l'aliénation et de l'émancipation.



L'omniprésence du mouvement

Neuf danseurs de générations et d'expérience différentes se mêlent dans des courses affolées, des costumes uniformisés et casques surdimensionnés. Comme un clin d'œil à la danse et à la guerre, la pièce met en mouvement les marches militaires tout en illustrant les conditionnements absurdes. Les rengaines de l'accordéon et les ritournelles obsédantes donne à ce ballet de corps une étonnante dimension. Aux machines de guerre l'on répond par un pied de nez. Face aux ordres, les danseurs réagissent avec une discipline intérieure contre les contrôles aveugles. Au final, la musique et les chants auront raison des puissances autoritaires. Jeudi 22 avril à 19h au Centre Chorégraphique, rue du Carel à Caen. Entrée libre Réservation indispensable : tél. 02 31 85 73 16.



