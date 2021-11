L'heure du jeu en bord de Seine : le Moulin amour s'amuse

Restauré dans les années 90, il est encore utilisé à l'heure actuelle pour moudre des céréales bio. Mais ce moulin hydraulique est aussi un lieu de rencontre et de détente puisque s'y organisent de nombreuses animations tout au long de l'année. Ce week-end, le parc du moulin s'égaye pour la fête du jeu. Les enfants accompagnés de leurs parents découvrent des jeux d'histoire, des jeux écologiques ou des jeux traditionnels, choisis pour leurs valeurs éducatives par les associations organisatrices et les passionnés.

Inspirés par la nature environnante, les enfants sont invités à suivre ensuite des balades contées et à construire des cabanes.

Pratique. Dimanche 7 juillet, de 10h à 18h30, Moulin Amour, à Saint-Ouen-de-Pontcheuil. Tarifs 2/4?€. Infos. 02 35 77 54 44