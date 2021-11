Rouen : les commissaires aux comptes prêtent serment

Pour la première fois à Rouen, 7 nouveaux commissaires aux comptes ont prêté serment devant les magistrats de la cour d'appel de Rouen.



Romain Acker, Thomas Chancel, Marie-Cécile Eudier, Virginie Lecomte, Patrick Olivier, Bruno Pacoud et Fréderic Guesdon ont levé la main droite et prononcé "Je le jure". Ils doivent maintenant respecter les préceptes suivants : Indépendance, probité et honneur.

C'était la première fois qu'un tel serment était prononcé à la Cour d'appel de Rouen.